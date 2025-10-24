Çin, Etiyopya Kahvesi İthalatında Dördüncü Sıraya Yükseldi

ADDİS ABABA, 24 Ekim (Xinhua) -- Dünyadaki büyük Etiyopya kahvesi ithalatçıları arasında 2 yıl önce 7. sırada bulunan Çin, artan kahve ithalatıyla 4. sıraya yükseldi.

Etiyopya Kahve ve Çay Kurumu Başkan Yardımcısı Şefi Ömer, Xinhua'ya verdiği demeçte 8 Temmuz'da başlayan mevcut mali yılının ilk çeyreğinde, Çin'e yaklaşık 9.470 ton kahve ihraç ederek 65,49 milyon ABD doları gelir elde ettiklerini söyledi.

Ömer, "Mevcut mali yılın ilk üç ayında Çin'e yapılan kahve ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 7 kat artış gösterdi" dedi.

Ömer, Çin'e kahve ihracatındaki artışın arkasında Çinli tüketicilerin yüksek kaliteli kahveye yönelik artan talebini karşılayan organik kahve sevkiyatlarının ve iyileştirilmiş teslimat hizmetlerinin bulunduğunu belirtti.

Etiyopyalı yetkililerin açıkladığı verilere göre, son üç ayda Etiyopya kahvesinin en büyük 3 alıcısı Almanya, Suudi Arabistan ve Belçika oldu. Bu ülkeleri Çin, ABD, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, İtalya ve Rusya'nın izlediği kaydedildi.