Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu - Haberler

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Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu

Xinhua - Güncel
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Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ailesine başsağlığı dileklerini ve taziyelerini ilettiğini belirtti.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ailesine başsağlığı dileklerini ve taziyelerini ilettiğini belirtti. Zhao açıklamayı, günlük basın toplantısında, Abe'nin Cuma günü bir silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğünün doğrulandığına ilişkin soru üzerine yaptı. Saldırı, 67 yaşındaki Abe'nin, Pazar günü ülkenin batısındaki Nara kentinde Danışmanlar Meclisi seçimi için kampanya yürütürken yaptığı konuşma sırada gerçekleştirildi. Zhao, "Çin bu ani olaydan dolayı şaşkın durumda. Abe bir dönem Çin-Japonya ilişkilerinin de gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulundu. Abe'nin ailesine başsağlığı dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Japonya Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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