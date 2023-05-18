Çin: Eski İngiltere Başbakanının Taiwan Seyahati, Bencil Siyasi Çıkarlara Hizmet Ediyor

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Taiwan'a yaptığı seyahate sert tepki göstererek artık popülerliğini yitirmiş bir İngiliz siyasetçinin Taiwan'a gitmesinin, bencil siyasi çıkarlara hizmet etmekten başka amaç...

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Taiwan'a yaptığı seyahate sert tepki göstererek artık popülerliğini yitirmiş bir İngiliz siyasetçinin Taiwan'a gitmesinin, bencil siyasi çıkarlara hizmet etmekten başka amaç taşımadığını söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı Çarşamba günü günlük basın toplantısında konuyla ilgili yorumlarının sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, "Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Çin'in Taiwan sorunu konusundaki pozisyonu tutarlı ve nettir. Artık popülerliğini yitirmiş bir İngiliz siyasetçinin Taiwan'a gitmesi, bencil siyasi çıkarlara hizmet etmekten başka bir amaç taşımamaktadır" dedi.

Wang, Truss'ın seyahatinin İngiltere'de sert şekilde eleştirildiğini vurgularken, İngiltere'nin de seyahatin "gösteri amaçlı" olduğunu belirttiğini ve sık sık sorumsuz davranmasıyla bilinen South West Norfolk milletvekilinin yine ülkesine zarar verdiğini söyledi.

Taiwan Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, İngiltere tarihindeki "en kısa süre görevde kalan başbakana" yaranmak için Taiwanlı vergi mükelleflerinin paralarını israf ettiğini, bunun Taiwan "sevgisi" ile ilgisinin olmadığını ve DPP yetkililerinin Taiwan'ı sattığını belirten Wang, bağımsızlık peşinde koşmaya ve dış güçlerle birlikte provokasyon yapmaya yönelik bu tür çabaların başarılı olmayacağını vurguladı.