Çin, Enerji Teknolojisi İnovasyonu ile İlgili 5 Yıllık Planını Açıkladı - Haberler

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Çin, Enerji Teknolojisi İnovasyonu ile İlgili 5 Yıllık Planını Açıkladı

Xinhua - Güncel
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Çin, Enerji Teknolojisi İnovasyonu ile İlgili 5 Yıllık Planını Açıkladı

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — NEA ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan plana göre, Çin rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynakların daha verimli, uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde tedarikini sağlamak amacıyla yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacak. Planda, hidrojen enerjisinin üretimi ve kullanımında teknolojik ilerlemelerin beklendiği ifade edilirken yenilenebilir enerji kaynakları […]

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — NEA ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan plana göre, Çin rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynakların daha verimli, uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde tedarikini sağlamak amacıyla yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacak. Planda, hidrojen enerjisinin üretimi ve kullanımında teknolojik ilerlemelerin beklendiği ifade edilirken yenilenebilir enerji kaynakları içerecek yeni bir elektrik şebekesi sisteminin kurulacağı ve enerji depolamasının daha iyi hale getirileceği belirtildi. Planda, nükleer ve fosil enerjiyi daha verimli hale getirmek için inovasyon çağrısında da bulunuldu. Planda, Çin'in bölgesel akıllı enerji sistemlerini pilot olarak kullanacağı, dijital ve akıllı teknolojileri, kömür madenciliği ve benzin üretimi gibi geleneksel enerji sektörlerine uygulayacağı belirtildi.

Xinhua / Güncel

Yenilenebilir Enerji, Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Nisan, Güncel, Haberler

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