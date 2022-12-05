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Çin Enerji Tasarrufu Sağlayan Teknolojileri Teşvik Eden Kataloğu Yayınladı

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Çin Enerji Tasarrufu Sağlayan Teknolojileri Teşvik Eden Kataloğu Yayınladı

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin, işletmelerin enerji verimliliğini artırmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmak için önerilen enerji tasarrufu teknolojilerini ve ekipmanlarını içeren bir kataloğu tanıttı.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin, işletmelerin enerji verimliliğini artırmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmak için önerilen enerji tasarrufu teknolojilerini ve ekipmanlarını içeren bir kataloğu tanıttı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan katalogda, diğerlerinin yanı sıra demir-çelik, demir dışı metaller, veri merkezleri ve telekomünikasyon gibi endüstriyel ve bilişim alanlarındaki enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler listeleniyor.

Ayrıca, elektromotorlar, transformatörler, endüstriyel kazanlar ve kompresörler gibi sekiz enerji verimli ekipman kategorisi öneriliyor.

Bakanlığa göre, kataloğun işletmeler arasında enerji tasarrufu teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırması ve onları karbon emisyonlarını azaltırken enerji tasarrufu yapmaya teşvik etmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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