Çin, enerji krizine rağmen 2030'da karbon salım hedefine ulaşacağını öngörüyor

Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı enerji krizine rağmen, karbon salımını 2030'dan itibaren azaltma hedefine ulaşmayı planlıyor.

Xinhua ajansının haberine göre, Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang Cianhua, Avrupa ülkelerinin birçoğunda kömürle çalışan elektrik santrallerinin yeniden açılmasına yol açan küresel enerji sıkıntısına rağmen Çin'in fosil dışı enerji kaynaklarını geliştirme hedefinden sapmadığını bildirdi.

Cang, enerjide yenilenebilir kaynakların payını arttırmaya yönelik çabalar sayesinde ülkenin 2030'a kadar karbon salımında zirve noktasına ulaşma hedefini yakalayacağını belirtti.

Çin'de fosil dışı enerji kaynaklarının toplam tüketim içindeki payının 2021'de yüzde 15,9'dan yüzde 16,6'ya çıktığına dikkati çeken Cang, bu oranın 2030'a kadar her yıl ortalama yüzde 1 artmasını beklediklerini ifade etti.

Cang, karbon salımının düşük olduğu bir enerji sektörüne geçişi hızlandırmak için kömürün etkin şekilde kullanılması ve ısınmada temiz enerjiden yararlanılmasına yönelik çabalara hız verdiklerini vurguladı.

Elektrikli araçların şarj edilebilmesi için gerekli altyapıyı geliştirmeye çaba gösterdiklerini, bu yılın haziran ayı itibarıyla 3,92 milyon üniteye ulaşan "dünyanın en yaygın şarj istasyonu ağını" oluşturduklarını aktaran Cang, 2025'e gelindiğinde 20 milyon elektrikli taşıtın şarj talebini karşılayabilecek duruma gelmeyi hedeflediklerini belirtti.