Çin, Endüstriyel Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Eylem Planı Açıkladı - Haberler

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Çin, Endüstriyel Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Eylem Planı Açıkladı

Xinhua - Güncel
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Çin, Endüstriyel Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Eylem Planı Açıkladı

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Yeşil dönüşümü teşvik için kararlı adımlar atan Çin'de ülkenin düzenleyici kuruluşları, endüstriyel enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir eylem planı açıkladı.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Yeşil dönüşümü teşvik için kararlı adımlar atan Çin'de ülkenin düzenleyici kuruluşları, endüstriyel enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir eylem planı açıkladı. Planda, enerji yapısının en iyi duruma getirilmesi için önemli hedef ve görevler ayrıntılarıyla belirtiliyor. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı da dahil altı hükümet kuruluşu tarafından ortaklaşa açıklanan plana göre Çin, 2025 yılına kadar önde gelen sanayi sektörlerinin enerji verimliliğinde kapsamlı bir iyileştirme, veri merkezleri gibi kilit alanlardaki enerji verimliliğinde büyük bir artış ve yeşil, düşük karbonlu enerji kullanımı oranında yükseliş gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Plana göre demir-çelik, petrokimya, demir dışı metaller ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerdeki enerji verimliliği söz konusu tarihe kadar dünya genelinden ileri bir düzeye ulaşmış olacak. 2025 yılına kadar Çin, yıllık geliri 20 milyon yuandan (yaklaşık 2,99 milyon ABD doları) fazla olan ülkenin büyük sanayi kuruluşlarının katma değer birimi başına enerji tüketimini, 2020 düzeyine göre yüzde 13,5 azaltmayı hedefliyor. Önceki verilere göre Çin'in büyük sanayi kuruluşlarının katma değer birimi başına enerji tüketimi, 2016-2020 dönemindeki yüzde 16'lık düşüşün ardından 2021'de önceki yıla göre yüzde 5,6'lık bir azalma sergiledi.

Xinhua / Güncel

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