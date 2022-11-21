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Çin, Endüstriyel Ekonomiyi Destekleme Planını Açıkladı

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Çin, Endüstriyel Ekonomiyi Destekleme Planını Açıkladı

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan genelgeye göre, endüstriyel ekonominin toparlanma ivmesini sürdürebilmek için bir dizi tedbir alınacak.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan genelgeye göre, endüstriyel ekonominin toparlanma ivmesini sürdürebilmek için bir dizi tedbir alınacak.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu tarafından ortaklaşa yayınlanan belge uyarınca, kilit önemdeki endüstrilerin sağlam şekilde gelişmesini güvence altına almak, eşgüdümlü bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve endüstriyel kuruluşlara canlılık kazandırmak amacıyla endüstri, bölge ve kuruluşlar için özel tedbirler alınacak.

Genelgede, fiziksel kazanç artışını sağlayacak büyük projelerin inşasının hızlandırılması, tüketici talebini artıracak pazar potansiyelinden faydalanılması, endüstri ürünleri ihracatının dengelenmesi, endüstri ve arz zincirlerinin dayanıklılığının ve güvenliğinin artırılması ve büyüme için yeni itici güçlerin desteklenmesi de dahil olmak üzere sanayi ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu önemli sorunları çözmek için çaba sarf edileceği belirtildi.

Genelgede ayrıca, kilit önemdeki sanayi ve tedarik zincirlerinin faaliyetlerini istikrarlı şekilde sürdürmek için yeterli enerji ve hammadde arzını güvence altına alma çabalarının önemi vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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