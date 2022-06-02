Çin, Endüstriyel Ekonomiyi Daha da Güçlendirecek - Haberler

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Çin, Endüstriyel Ekonomiyi Daha da Güçlendirecek

Xinhua - Güncel
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Çin, Endüstriyel Ekonomiyi Daha da Güçlendirecek

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Perşembe günü ülkenin ekonomik temellerini istikrara kavuşturma çabalarının bir parçası olarak satışa dönük baskıların artmasına rağmen endüstriyel ekonomiye yönelik desteği güçlendirme taahhüdünde bulundu.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Perşembe günü ülkenin ekonomik temellerini istikrara kavuşturma çabalarının bir parçası olarak satışa dönük baskıların artmasına rağmen endüstriyel ekonomiye yönelik desteği güçlendirme taahhüdünde bulundu. Bakanlık yetkilisi Tao Qing, işletmelerin zorlukları olabildiğince erken atlatmasına yardımcı olmak için ülkenin vergi ve ödeme indirimleri gibi önlemler paketinin uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Endüstriyel zincirlerin engelsiz şekilde çalışmasını sağlamak için hiçbir çabadan kaçınılmayacağını belirten Tao, otomobil ve entegre devre endüstrileri gibi ana sanayilerin üretime ve satışa yönelik alıcılarla satıcıları bir araya getirme hizmetlerini güçlendirmek ve önemli bölgelerdeki darboğazları ortadan kaldırmak yönünde önlemler alınacağını da sözlerine ekledi. Tao, bakanlığın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik hizmetleri artıracağını ve daha iyi bir iş ortamı yaratmak adına diğer hükümet kurumlarıyla birlikte çalışacağını da ifade etti. Bakanlık yetkilisi, "Endüstri sektöründe tüketimi ve etkili yatırımı genişletmek için çaba gösterilecek" dedi.

Xinhua / Güncel

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