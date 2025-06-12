Çin, Endonezya'yı 240 saatlik vizesiz geçiş programına dahil etti

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin, 240 saatlik vizesiz geçiş programına Endonezya'yı da dahil etti. Perşembe günü yapılan duyuruyla bu politikadan yararlanabilecek ülke sayısı 55'e çıktı.

Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere uygun şartları taşıyan Endonezyalı yolcular, Çin'in 24 eyaletindeki 60 limandan vizesiz giriş yapabilecek ve başka bir ülkeye seyahat etmeden önce 240 saate kadar ülkede kalabilecek.

Söz konusu adım, Çin'in uluslararası seyahatleri ve etkileşimleri teşvik etme yönündeki politikası kapsamında atıldı.