Çin En Büyük Çölü Aşan Demiryolu Hattını Tamamlayacak

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi (Çin Demiryolları) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yeni bir demiryolunun Perşembe günü faaliyete gireceğini duyurdu. Böylece Çin'in en büyük çölü Taklamakan'ın etrafında dönen 2.712 km'lik demiryolu hattı tamamlanacaktır.

825 kilometrelik yeni demiryolu, uzunluğunun yüzde 65'i çölün içinden geçerek dünyanın en büyük ikinci hareket halindeki çölü olan Taklamakan'ın güney kenarı hattında ilerleyerek Hotan şehrinden Ruoqiang ilçesine doğru doğu yönünde uzanıyor. Demiryolunun inşaatı 2018 yılının Aralık ayında başlamıştı. Çin Demiryolları, toplamda 49,7 km uzunluğundaki beş köprünün demiryolunu yükselterek kum fırtınalarına karşı koruduğunu kaydetti. Çin Demiryolları'na göre demiryolunun açılmasıyla dünyada ilk kez trenlerin bir çölü tam bir daire çizerek geçişi sağlanacak. Ayrıca Xinjiang'ın pamuk, ceviz, hurma ve minerallerin de aralarında olduğu özel ürünlerinin taşıması ve lojistiği kolaylaşacak.

Xinhua / Güncel