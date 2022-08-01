Çin, En Az Gelişmiş 16 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, En Az Gelişmiş 16 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak

Çin, En Az Gelişmiş 16 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, en az gelişmiş 16 ülkeye ait vergiye tabi ürünlerin yüzde 98'inde sıfır gümrük vergisi uygulayacak.

 - Güncelleme:

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, en az gelişmiş 16 ülkeye ait vergiye tabi ürünlerin yüzde 98'inde sıfır gümrük vergisi uygulayacak. Komisyondan yapılan açıklamada, 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek olan uygulamanın söz konusu ülkelerle pazar fırsatlarının paylaşımına yardım edeceği, ortak kalkınmaya destek vereceği ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşasını destekleyeceği belirtildi. Açıklamada, işleyişe Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan en az gelişmiş bütün ülkelerin kademeli olarak dahil edileceği kaydedildi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title