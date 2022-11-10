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Çin En Az Gelişmiş 10 Ülkeden Yapılan İthalatta Gümrük Vergisini Sıfırlıyor

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Çin En Az Gelişmiş 10 Ülkeden Yapılan İthalatta Gümrük Vergisini Sıfırlıyor

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin, açık bir küresel ekonomiyi teşvik etmek amacıyla en az gelişmiş 10 ülkeden ithal edilen vergilendirilebilir kalemlerin yüzde 98'ine sıfır gümrük vergisi uygulayacak.

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin, açık bir küresel ekonomiyi teşvik etmek amacıyla en az gelişmiş 10 ülkeden ithal edilen vergilendirilebilir kalemlerin yüzde 98'ine sıfır gümrük vergisi uygulayacak.

Çin Devlet Konseyi'nin Gümrük Tarifesi Komisyonu'na göre Çin, 1 Aralık'tan itibaren Afganistan, Benin, Burkina Faso, Gine-Bissau, Lesotho, Malavi, Sao Tome ve Principe, Tanzanya, Uganda ve Zambiya'dan yapılan ilgili ithalatın yüzde 98'i üzerindeki tüm gümrük vergilerinden feragat edecek.

Komisyon, bu adımın kazan-kazan sonuçlarıyla açılmaya, açık bir küresel ekonomi oluşturmaya ve en az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını hızlandırmasına yardımcı olmayı amaçladığını açıkladı.

Bu politika önlemi, kademeli olarak Çin ile diplomatik ilişkiler kurmuş olan tüm en az gelişmiş ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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