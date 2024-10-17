Çin Emlak Sektörünü İstikrara Kavuşturma Önlemleri Alıyor

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, emlak sektörünü istikrara kavuşturmak için bir dizi aşamalı önlem alacaklarını söyledi.

Ni, Perşembe günkü basın toplantısında hükümetin kentsel köy ve harap konut yenileme projelerine desteğini artıracağını belirtti. Bakan, konut sahiplerine maddi destek sağlanarak 1 milyon konutun daha kentsel dönüşüme tabi tutulacağını kaydetti.

Bakan, uygun bulunan tüm gayrimenkul projelerinin "beyaz liste" mekanizmasına dahil edileceğini ve makul finansman ihtiyaçlarının krediler yoluyla karşılanacağını vurguladı.

Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Başkan Yardımcısı Xiao Yuanqi basın toplantısında yaptığı açıklamada, 16 Ekim itibarıyla "beyaz listedeki" gayrimenkul projeleri için onaylanan kredilerin 2,23 trilyon yuana (yaklaşık 313,11 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi.

Xiao, "beyaz listedeki" projeler için onaylanan kredi miktarının yılın sonuna kadar iki kat artarak 4 trilyon yuanın üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Ocak sonlarında başlatılan "beyaz liste" mekanizması kapsamında yerel yetkililer, finans kuruluşlarının uygun bulunan gayrimenkul projelerine mali destek sağlamasını tavsiye ediyor.

Mekanizma, Çin'in borç sorunlarıyla boğuşan emlak sektörünü istikrara kavuşturma ve ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan bu sektöre olan güveni artırma çabalarının bir parçası.