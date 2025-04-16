Çin Emlak Pazarında Fiyatlar Yükselmeye Başladı

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in emlak piyasasında işlemlerin daha canlı hale gelmesiyle ülkede ticari konut fiyatlarında artış görülen kent sayısı martta önceki aya göre yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun 70 büyük kentte düzenlediği ve çarşamba günü açıkladığı anket sonuçlarına göre yeni konut fiyatlarında artış yaşanan kent sayısı şubat ayında 18 iken geçtiğimiz ay bu sayı 24'e yükseldi. Öte yandan ikinci el konut fiyatlarında artış görülen şehir sayısı ise geçen aya kıyasla 7 artarak 10'a çıktı.

Resmi verilere göre geçtiğimiz ay birinci kademe kentler olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'deki konut fiyatları şubat ayına göre artış gösterirken, ikinci ve üçüncü kademe kentlerde genel olarak fiyat düşüşlerinde yavaşlama görüldü.

Büronun verilerine göre yıllık bazda genel olarak Çin kentlerindeki konutların fiyatlarında yaşanan düşüşlerdeki yavaşlama mart ayında devam etti.