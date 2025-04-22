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Çin Elektronik Ticaret Sektörü İlk Çeyrekte Büyüdü

Çin Elektronik Ticaret Sektörü İlk Çeyrekte Büyüdü
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Çin'in elektronik ticaret sektörü, Tüketim Teşvik Politikaları'nın desteğiyle ilk çeyrekte istikrarlı bir büyüme gösterdi. Çevrimiçi perakende satışlar 3,6 trilyon yuan'a ulaştı, fiziksel malların çevrimiçi satışları ise %5,7 oranında artış kaydetti.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in elektronik ticaret sektörü, büyük ölçekli tüketim malları takas programı gibi tüketimi teşvik politikalarının desteğiyle ilk çeyrekte istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre ilk çeyrekte 3,6 trilyon yuan (yaklaşık 499,6 milyar ABD doları) tutarında çevrimiçi perakende satış gerçekleşirken, fiziksel malların çevrimiçi perakende satışları ise yüzde 5,7 arttı.

Aynı dönemde dijital ürünlerin çevrimiçi satışlarında ise yüzde 7,4 artış görüldü.

Kaliteli filmlerin gösterime girmesiyle eğlence sektöründe çevrimiçi satış hacmi de yılın ilk üç ayında yüzde 40 arttı.

Bakanlık, ilk çeyrekte hükümet ve işletmelerin dış risklere karşı iç ve dış ticaretin entegrasyonunu hızlandırmak üzere işbirliği yaptığını belirtti. Açıklamada 10'dan fazla elektronik ticaret platformunun, kaliteli dış ticaret ürünlerini elektronik ticaret kanalları aracılığıyla ülke içindeki hane halklarına ulaştırmak üzere hızlı önlemler aldığı da ifade edildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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