Çin, Elektrikli Ekipmanların Yeşil Gelişimini Destekleme Planını Açıkladı

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Karbon zirvesine ve karbon nötrlüğe ulaşmayı hedefleyen Çin, Pazartesi günü elektrikli ekipmanların yeşil ve düşük karbonlu gelişimini hızlandırmak için bir eylem planı açıkladı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın diğer dört kamu kuruluşu ile birlikte yayınladığı plana göre, beş ila sekiz yıl içinde, Çin'in elektrikli ekipmanlarının arz ve talep yapısında belirgin bir iyileştirme sağlanacak ve elektrik şebekesinin verimliliği önemli ölçüde artırılacak. Yenilenebilir enerjinin kurulu kapasitesinin artmaya devam edeceği belirtilen raporda, rüzgar ve güneş enerjisi ekipmanlarının 1,2 milyar kilovatın üzerindeki kurulu talebi karşılayacağı ve nükleer enerji ekipmanlarının 70 milyon kilovat kurulu talebe ulaşacağı kaydediliyor. Plana göre, enerji üretim ekipmanlarının yeşil geçişini hızlandırmak, temel teknolojilerde atılımları teşvik etmek ve yeni bilgi teknolojileriyle entegrasyonu derinleştirerek elektrikli ekipmanların akıllı geçişini hızlandırmak için çaba sarf edilecek.