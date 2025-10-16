Haberler

Çin, Elektrikli Araç Şarj Altyapısını İyileştirmek İçin 3 Yıllık Eylem Planı Açıkladı

Çin, Elektrikli Araç Şarj Altyapısını İyileştirmek İçin 3 Yıllık Eylem Planı Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmak için 2027 yılına kadar 28 milyon şarj istasyonu kurmayı hedefliyor. Yeni plan, şarj altyapısının kapsamını genişletmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin, tüketici güvenini artırma ve ülke çapında elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmaya yönelik genel çalışmalar çerçevesinde elektrikli araç şarj altyapısını iyileştirmeye yönelik 3 yıllık bir eylem planı açıkladı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun da aralarında bulunduğu hükümet kuruluşları tarafından çarşamba günü ortaklaşa yayımlanan planda şarj ağının kapsamını genişletmek, operasyonel verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak ve aynı zamanda sektör inovasyonunu teşvik etmek için alınacak önlemleri ortaya konuluyor.

Plana göre Çin, 2027 yılı sonuna kadar ülke çapında 28 milyon şarj istasyonundan oluşan bir ağ kurmayı hedefliyor. Ayrıca 80 milyondan fazla elektrikli aracın talebini karşılamaya yetecek şekilde kamuya açık şarj kapasitesinin 300 milyon kilovatın üzerine çıkarılması amaçlanıyor.

Planın kilit önemdeki önlemleri arasında kentsel hızlı şarj ağlarının güncellenmesi, otoyol servis alanlarındaki şarj istasyonlarının güncellenmesinin hızlandırılması ve kırsal bölgelerdeki şarj altyapısı eksikliklerinin giderilmesi yer alıyor.

Planda yerleşim alanlarındaki şarj altyapısının iyileştirilmesi ve özel şarj istasyonlarının ölçeğinin büyütülmesi de vurgulanıyor.

Son yıllarda Çin'de elektrikli araç şarj altyapısında güçlü bir büyüme kaydedilmesi, ülkenin yeni enerji araç pazarının istikrarlı genişlediği anlamına da geliyor. Ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı ağustos sonu itibarıyla geçtiğimiz yıla göre yüzde 53,5 artışla yaklaşık 17,35 milyon adede ulaşmış durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Sokaktaki kahreden kaza, küçük çocuğu hayattan kopardı
Seyir halindeki tır alev aldı: Makarnaları dorseden atarak kurtarmaya çalıştı

Hiç düşünmeden alev alev yanan tıra atladı
70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı

Gözünü dahi kırpmadı! 70 yaşındaki caniden kan donduran cinayet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.