Çin, Elektrikli Araç Şarj Altyapısını İyileştirmek İçin 3 Yıllık Eylem Planı Açıkladı

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin, tüketici güvenini artırma ve ülke çapında elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmaya yönelik genel çalışmalar çerçevesinde elektrikli araç şarj altyapısını iyileştirmeye yönelik 3 yıllık bir eylem planı açıkladı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun da aralarında bulunduğu hükümet kuruluşları tarafından çarşamba günü ortaklaşa yayımlanan planda şarj ağının kapsamını genişletmek, operasyonel verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak ve aynı zamanda sektör inovasyonunu teşvik etmek için alınacak önlemleri ortaya konuluyor.

Plana göre Çin, 2027 yılı sonuna kadar ülke çapında 28 milyon şarj istasyonundan oluşan bir ağ kurmayı hedefliyor. Ayrıca 80 milyondan fazla elektrikli aracın talebini karşılamaya yetecek şekilde kamuya açık şarj kapasitesinin 300 milyon kilovatın üzerine çıkarılması amaçlanıyor.

Planın kilit önemdeki önlemleri arasında kentsel hızlı şarj ağlarının güncellenmesi, otoyol servis alanlarındaki şarj istasyonlarının güncellenmesinin hızlandırılması ve kırsal bölgelerdeki şarj altyapısı eksikliklerinin giderilmesi yer alıyor.

Planda yerleşim alanlarındaki şarj altyapısının iyileştirilmesi ve özel şarj istasyonlarının ölçeğinin büyütülmesi de vurgulanıyor.

Son yıllarda Çin'de elektrikli araç şarj altyapısında güçlü bir büyüme kaydedilmesi, ülkenin yeni enerji araç pazarının istikrarlı genişlediği anlamına da geliyor. Ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı ağustos sonu itibarıyla geçtiğimiz yıla göre yüzde 53,5 artışla yaklaşık 17,35 milyon adede ulaşmış durumda.