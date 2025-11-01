Haberler

Çin Elektrikli Araç Şarj Altyapısında Hızlı Büyüme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in elektrikli araç şarj tesisleri sayısı, bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yıla göre %54,5 artışla 18,06 milyon adede ulaştı. Yeni planla 2027'ye kadar 28 milyon şarj tesisi hedefleniyor.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in elektrikli araç şarj altyapısı, bu yılın ilk üç çeyreğinde hızlı büyümesini sürdürdü. Cuma günü açıklanan resmi verilere göre eylül ayı sonu itibarıyla ülkedeki toplam tesis sayısı geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 54,5 artışla 18,06 milyon adede ulaştı.

Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Tan Hongjiang, bu büyüyen ağın ülke genelinde yaklaşık 40 milyon yeni enerjili aracın şarj ihtiyacını etkin şekilde karşıladığını söyledi.

Tan, kamuya açık elektrikli araç şarj tesislerinin toplam nominal gücünün, bu yılın başından bu yana yüzde 59,2 artışla eylül ayı itibarıyla yaklaşık 200 milyon kilovata ulaştığını belirtti.

Sektörün, yüksek güçlü şarj ağları ve akıllı şarj sistemlerinin devreye alınması gibi yeni teknolojiler ve iş modellerinde de önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Çin, bu ayın başlarında ülkenin elektrikli araç şarj altyapısını iyileştirmek için üç yıllık bir eylem planı açıkladı. Plan, 2027 yılı sonuna kadar ülke çapında 28 milyon şarj tesisi içeren bir ağ kurmayı hedefliyor.

Plan, şarj sektörüne özel sektörün daha fazla katılımını teşvik ediyor ve Çin'in en büyük 10 şarj hizmeti sağlayıcısından sekizinin özel şirket olduğu mevcut pazar yapısına uyum sağlıyor. İdarenin verileri, geçen ayın sonu itibarıyla bu sekiz özel şirketin kamu şarj pazarının yüzde 70,7'sini teşkil ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.