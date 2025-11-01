Çin Elektrikli Araç Şarj Altyapısında Hızlı Büyüme

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in elektrikli araç şarj altyapısı, bu yılın ilk üç çeyreğinde hızlı büyümesini sürdürdü. Cuma günü açıklanan resmi verilere göre eylül ayı sonu itibarıyla ülkedeki toplam tesis sayısı geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 54,5 artışla 18,06 milyon adede ulaştı.

Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Tan Hongjiang, bu büyüyen ağın ülke genelinde yaklaşık 40 milyon yeni enerjili aracın şarj ihtiyacını etkin şekilde karşıladığını söyledi.

Tan, kamuya açık elektrikli araç şarj tesislerinin toplam nominal gücünün, bu yılın başından bu yana yüzde 59,2 artışla eylül ayı itibarıyla yaklaşık 200 milyon kilovata ulaştığını belirtti.

Sektörün, yüksek güçlü şarj ağları ve akıllı şarj sistemlerinin devreye alınması gibi yeni teknolojiler ve iş modellerinde de önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Çin, bu ayın başlarında ülkenin elektrikli araç şarj altyapısını iyileştirmek için üç yıllık bir eylem planı açıkladı. Plan, 2027 yılı sonuna kadar ülke çapında 28 milyon şarj tesisi içeren bir ağ kurmayı hedefliyor.

Plan, şarj sektörüne özel sektörün daha fazla katılımını teşvik ediyor ve Çin'in en büyük 10 şarj hizmeti sağlayıcısından sekizinin özel şirket olduğu mevcut pazar yapısına uyum sağlıyor. İdarenin verileri, geçen ayın sonu itibarıyla bu sekiz özel şirketin kamu şarj pazarının yüzde 70,7'sini teşkil ettiğini gösteriyor.