Çin Elçisi: İran'a Baskı Yapmak Nükleer Sorununu Çözmeye Yardımcı Olmaz

VİYANA, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Wang Chang Perşembe günü Viyana'da, İran'a baskı yapmanın nükleer sorununu çözmeye yardımcı olmayacağını, yalnızca sorunun geri tepmesine neden olacağını söyledi.

Wang, bu sözleri Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) yönetim kurulu toplantısında Tahran'ı kınama kararı alınmasının ardından söyledi.

Wang'ın belirttiğine göre Çin, günün erken saatlerinde IAEA yönetim kurulu toplantısında, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından İran'ı nükleer koruma konularında eleştirmek için alınan karara karşı oy kullandı.

Wang, Çin'in, ilgili ülkelerin aldıkları kararla İran'a baskı yapmasına karşı çıktığını vurguladı.

Wang, " İran'ın öne çıkan güvenlik önlemlerine dair sorunlar, esasen IAEA sekreterliği ile İran arasındaki ikili sorunlardır ve bunlar, iki taraf arasında diyalog ve istişare yoluyla çözülmelidir" dedi.

Wang, Çin'in, özellikle İran'ın ajansla işbirliğini güçlendirirken, çatışma yaratmak ve IAEA'yı politize etmek için baskı yapan ilgili ülkelere kesinlikle karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, Çin'in, ilgili tarafları, IAEA'yı İran'la işbirliğini ilerletme ve diyalog yoluyla farklılıklar arasında köprü kurma konusunda desteklemek için somut adımlar atmaya çağırdığını belirtti.

Çin elçisi ayrıca, resmi olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma müzakerelerinin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı.

Wang, Çin'in, İran nükleer müzakerelerindeki tüm tarafları müzakereleri baltalayabilecek eylemlerden kaçınmaya ve yakın zamanda anlaşmaya ulaşmak için gerekli koşulları ve olumlu bir atmosferi yaratmaya çağırdığını söyledi.

İran, 2015 yılında JCPOA'yı imzaladı ve ülkeye yönelik uluslararası yaptırımları kaldırması karşılığında nükleer programına bazı kısıtlamalar getirmeyi kabul etti. Bununla birlikte, ABD 2018'de anlaşmadan çekildi ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulayarak İran'ı anlaşma kapsamındaki nükleer taahhütlerini azaltmaya sevk etti.

Nisan 2021'de Viyana'da başlayan JCPOA'nın yeniden canlandırılmasıyla ilgili görüşmeler Ağustos ayı başlarında yapılan en son müzakere turundan sonra da herhangi bir başarıya ulaşamadı.