Çin, Ekosistemleri Restore Etmek İçin Hedef Belirledi

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2030 yılına kadar karadaki, iç sulardaki, kıyılardaki ve denizdeki bozulmuş ekosistemlerin en az yüzde 30'unu restore etmeye hazırlanıyor.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayımlanan biyolojik çeşitliliği koruma planına göre, çoğunlukla milli park biçiminde olan doğa koruma alanları 2030 yılı itibarıyla ülkenin toplam arazi alanının yaklaşık yüzde 18'ini oluşturacak.

Plana göre, özel ekolojik koruma bölgelerini belirleyen "kırmızı çizgiler" Çin'in deniz alanının en az 150.000 kilometrekaresini kapsayacak.

Plan, bu hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yasa ve yönetmelikler, tanıtım, toplumsal katılım, izleme ve değerlendirme gibi çeşitli öncelikli alanlarda alınacak tedbirlerin ana hatlarını belirliyor.

Zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan Çin, dünya genelindeki tüm karasal omurgalı türlerinin yüzde 10'undan fazlasına ve 36.000'i aşkın damarlı bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Çin son yıllarda bir doğal arazi koruma sistemi kurdu. Bu ulusal koruma girişimi sayesinde, giderek artan sayıda vahşi yaşam habitatı ulusal koruma altına alındı.