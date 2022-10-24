Çin Ekonomisi, Yılın Üçüncü Çeyreğindeki İstikrarlı Büyüme ile Daha Sağlam Bir Zeminde Seyrediyor

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde ülkenin pandemi kontrolü ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı dengeleme çabalarının sağladığı olumlu istikrar sinyalleri veren göstergeleriyle daha sağlam bir zeminde ilerliyor.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde ülkenin pandemi kontrolü ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı dengeleme çabalarının sağladığı olumlu istikrar sinyalleri veren göstergeleriyle daha sağlam bir zeminde ilerliyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıklanan verileri, ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 30,76 trilyon yuana (yaklaşık 4,32 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi. Rakam, yılın ikinci çeyreğine göre 3,5 yüzde puan daha yüksek.

NBS verilerine göre, ülkenin GSYİH'si yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak, 2022'nin ilk yarısına göre 0,5 yüzde puan artış kaydetti.

NBS'den yapılan açıklamada, pek çok büyük ekonomik göstergenin yılın ikinci çeyreğine kıyasla üçüncü çeyrekte, üretim talebinin kademeli olarak toparlanması ve fiyatlarla istihdam seviyesinin sabit kalmasıyla önemli iyileşmeler kaydedildiği bildirildi.

Dağılımına bakıldığında, Pazartesi günkü veriler, büyük sanayi firmalarının katma değerli sanayi üretiminin yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttığını, yılın ikinci çeyreğine göre ise 4,1 yüzde puan yükselme olduğunu gösterdi.

Ekonomik faaliyetlerin genel olarak canlanmasıyla, Çin'in tüketici pazarı yılın üçüncü çeyreğinde hareketlendi. Ülkenin tüketici malları toplam perakende satışları yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen yüzde 4,6 gerilemeyi tersine çevirdi.

Sabit kıymet yatırımları yılın üçüncü çeyreğinde büyüme ivmesini sürdürürken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla yılın ikinci çeyreğine göre 1,5 yüzde puan artış gösterdi.

Ocak-Eylül döneminde imalat sektörüne yapılan yatırım önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarken, yüksek teknolojili imalat ve hizmetlere yapılan yatırımlar ise hızlı büyümesini sırasıyla yüzde 23,4 ve yüzde 13,4 olarak sürdürdü.

NBS'nin açıklamasında, "Genel anlamda, Çin ekonomisi ana göstergelerin makul bir aralıkta kalması ve olumlu faktörlerin biraraya gelmesiyle beklenmedik faktörlerin yol açtığı olumsuz etkilerin üstesinden gelmeyi başardı" ifadesi kullanıldı.

Bu makul büyüme kolay olmadı, politika belirleyicilerin ekonomiyi desteklemek için bir dizi destekleyici politikayı ortaya koyması gerekti. Çin Devlet Konseyi, Mayıs ayında ekonomiyi istikrara kavuşturmak için bir politika paketi sunduktan sonra Ağustos ayında daha fazla sinerji oluşturmak için 19 ek politika daha açıkladı.

Ekonomik istikrara olanak sağlama amaçlı bu önlemler arasında, finansal kuraklık içindeki şirketlere "zamanında yağmur" sunarak, Çin'in vergi ve harç teşviklerini ve işletmelere yönelik destekleyici politikalarını genişletmeye ilişkin artan çabaları yer alıyor.

Devlet Vergi İdaresi'nden açıklanan resmi veriler, Çin'in vergi iadelerinin yanı sıra vergi ve ücret kesintileri ile ertelemelerin de 20 Eylül itibariyle 3,4 trilyon yuanı aştığını gösterdi.

Merkez Bankası tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırmaya göre, Çinli girişimciler ve bankacılar artan dış belirsizliklere rağmen yılın üçüncü çeyreğinde makroekonomi hakkında, kentliler ise geleceğe dair gelir ve iş konusunda daha iyimser oldu.

Çin Merkez Bankası'na göre, hem girişimcilerin hem de bankacıların mevcut makroekonomik durumla ilgili görüşlerini yansıtan makroekonomik hareketlilik endeksleri bir önceki döneme göre yükseldi.

Ancak NBS, küresel durumun hala karmaşık ve acımasız olduğu, ayrıca ekonomik toparlanma temelinin sağlam olmadığı konusunda uyararak, destekleyici tedbirlerinin eksiksiz şekilde uygulanmasının önemini vurguladı.

NBS'nin açıklamasında, geleceğe bakıldığında Çin'in, etkin talebi genişletip ekonomik toparlanma ve kalkınmanın temelini sağlamlaştırırken, ekonomiyi uygun bir aralıkta işler halde tutmak ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için pazar varlıklarını desteklemek, ayrıca istihdam ve fiyatları istikrara kavuşturmak için çaba harcayacağı belirtildi.