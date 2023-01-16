Çin Ekonomisi Pandeminin Şokunu Hızla Atlatıyor

Çin ekonomisi Kovid-19'un gölgesini üzerinden atmaya başladı.

Ülkede sürekli optimize edilen virüsle mücadele yöntemleri, çalışmayı ve üretimin yeniden başlamasını destekliyor.

Turizm, hizmet ve ikram gibi pek çok sektör yavaş yavaş pandemi öncesi seviyelerine geri dönüyor.

40 günlük Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında, yolcu seferi sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 99,5 artışla yaklaşık 2,1 milyara ulaşması ve 2019'daki yüzde 70,3 seviyesine dönmesi bekleniyor.

Ülke genelindeki büyük projelerin inşaatı yeniden başladı ve siparişlerin yağdığı birçok fabrika tam gaz çalışıyor.

2022'de enflasyon oranlarının ılımlı seyrettiği Çin'in tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak hükümetin yıllık yüzde 3'lük hedefinin oldukça altında kaldı.

Dış ticaret, ekonomik büyümede itici güç olmaya devam ediyor.

Cuma günü açıklanan resmi veriler, Çin'in yıllık dış ticaret değerinin 2022'de rekor seviyeye ulaştığını ve toplam ürün ticaretinin yıllık yüzde 7,7 artışla 42,07 trilyon yuana (yaklaşık 6,28 ABD doları) çıktığını gösterdi.

Yatırım, tüketim ve ticarette canlılığı artırmaya yardımcı olan güçlü politika desteği sayesinde, Çin'in ekonomik ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

SES 1 (İngilizce): OKTAY F. TANRISEVER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü:

"Artan ticaret, artan turizm, dünyanın geri kalanıyla artan etkileşim nedeniyle bunun dünya ekonomisini olumlu etkileyeceğini düşünüyorum."

SES 2 (İngilizce): BİLAL AHMAD, Pakistanlı kamu sağlığı uzmanı:

"Çin, küresel ekonomide önemli bir oyuncu ve ekonomisini istikrara kavuşturma, küresel ticaret ve yatırımı destekleme çabaları diğer ülkeler için faydalı oldu."

Yabancı işletmeler de Çin'in ekonomik görünümü konusunda iyimser.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ankete göre, ankete katılan yabancı firmaların yüzde 99'undan fazlası Çin'in 2023'teki ekonomik görünümüne güven duyuyor ve yüzde 98,7'si Çin'deki yatırımlarını sürdürüp genişleteceklerini söylüyor.

SES 3 (Çince): ZHANG XİQİANG, Nestle S.A. Başkan Yardımcısı:

"Çin'in ekonomik ve iş ortamına büyük güvenimiz var. Nestle 35 yıldır Çin'de faaliyet gösteriyor. Bu pazara çok yatırım yaptık. Pandemi ile geçen zorlu yılların ardından Çin ekonomisinin sağlam bir toparlanma dönemi geçirmesini bekliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)