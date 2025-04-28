Çin Ekonomisi İçin Güçlü Hedefler ve Tedbirler

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Chenxin, geniş politika rezervleri ve yeterli politika alanı bulunan Çin'in bu yılki ekonomik ve sosyal kalkınma hedef ve görevlerini gerçekleştirme konusunda kendine güveninin tam olduğunu söyledi.

Zhao, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında işletmelere ve halka doğrudan fayda sağlamak üzere istihdamı ve ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasının hızlandırılacağını, politika geliştirme ve uygulama sürecine ivme kazandırılacağını ve politika uygulama verimliliği ve etkinliğini artırmaya daha fazla önem verileceğini belirtti.

Tüketimi artırmaya yönelik özel kampanyalar ve ulusal düzeyde 5 trilyon yuan (yaklaşık 694 milyar ABD doları) tutarındaki yatırım fonlarının etkin şekilde kullanılması da dahil olmak üzere mevcut politikaların etkisini tam olarak göstermesi için çalışmaların artırılacağını da belirten Zhao, söz konusu politikaların çoğunun yılın ikinci çeyreğinde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Zhao, politika tutarlılığını sürekli güçlendireceklerini, düzenli ve açık uçlu politika araştırmaları yürüteceklerini, acil durum planlarını tam olarak hazırlayacaklarını ve istihdam ve ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yönelik politika alet kutusunu sürekli geliştireceklerini söyledi.

Kademeli rezerv politikalarının değişen koşullara müdahale için zamanında uygulamaya konulacağını kaydeden Zhao, uluslararası konjonktürdeki gelişmeler ne olursa olsun kendi işlerini iyi şekilde yönetmeye odaklanacaklarını vurguladı.

Yılın tümü için ekonomisini yüzde 5 civarında büyütmeyi hedefleyen Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 büyüdü.