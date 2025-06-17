Çin Ekonomisi İç Tüketimle Büyümeye Devam Ediyor

İSTANBUL, 17 Haziran (Xinhua) -- Ekonomist Gülsüm Akbulut'a göre küresel büyümenin itici güçlerinden olan Çin'in, genişleyen orta gelir grubuyla iç tüketim odaklı ekonomiye yönelmesi, ülke pazarına girmek isteyen uluslararası işletmelere büyük fırsatlar sunuyor.

Ankara Küresel Danışmanlık Grubu CEO'su olan Akbulut, Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü olarak da görev yaptı. Akbulut kısa süre önce Xinhua'yla yaptığı söyleşide, 2024 yılında yüzde 5 büyüme kaydederek direncini ortaya koyan Çin ekonomisinin, 2025 yılında da benzer oranda büyüyerek en hızlı büyüyen büyük ekonomilerden biri olmasının beklendiğini söyledi.

Akbulut, "Bu durum Çin'in küresel büyümenin kilit önemdeki itici gücü konumunu devam ettirdiğini gösteriyor" dedi.

Çin ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 büyüdü.

Çin'in sürdürülebilir büyümeyi devam ettirme amacıyla daha çok iç talebe odaklandığını belirten Akbulut, büyüyen orta gelir grubu, artan kentleşme ve gelişen dijital ekonomi gibi faktörlerin ülkede mal ve hizmetlere olan talebi artırdığını ifade etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülkenin 400 milyon kişiye ulaşan orta gelir grubu, büyüklük açısından dünyada ilk sıraya yerleşmiş durumda.

"Elektrikli araçlar, telekomünikasyon ve elektronik ticaret gibi kilit sektörler hızla büyürken Çin'in tüketici tabanının derinliğini ve çekiciliğini de ön plana çıkarıyor" diyen Akbulut, bu trendin hem BYD ve Huawei gibi yerli devlere hem de Çin pazarına girmek isteyen yabancı şirketlere fayda sağladığını vurguladı.

Çin'de iç tüketimin an itibarıyla GSYİH'nin yaklaşık yüzde 39'unu teşkil ettiğini kaydeden Akbulut, ABD'de yüzde 70 olan oranla karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşük olan bu düzeyin büyüme potansiyelinin ise çok yüksek olduğunu belirtti. Akbulut, bu potansiyelin açığa çıkarılmasıyla nüfusun yaşlanması, işgücü maliyetlerinin yüksek olması ve küresel tedarik zinciri riskleri gibi yapısal zorluklarla mücadelenin kolaylaşacağını ifade etti.

Küresel GSYİH'nin yüzde 17'sini karşılayan ve dünyanın en büyük ticaret ülkesi konumunda olan Çin, Kuşak ve Yol gibi inisiyatifler aracılığıyla Asya, Afrika ve Avrupa'daki ekonomik bağlarını güçlendirmiş durumda.

Çin'in Türkiye'yle olan ilişkilerine de değinen Akbulut, enerji, ulaştırma ve yüksek teknoloji sektörleri gibi alanlarda ülkede artan Çin yatırımlarına dikkat çekerken, Türkiye'nin Çin'e ihracatının ise 3,4 milyar ABD doları ile mütevazı bir seviyede kaldığını, madenler, gıda ürünleri ve makine gibi alanlarda önemli potansiyel bulunduğuna işaret etti.

"Çin'in son 40 yılda tarımsal bir ekonomiden dünyanın ikinci en büyük ekonomisine dönüşmesinde piyasa reformlarının ve Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasının etkili olduğunu söyleyen Akbulut, bu gelişmelerin hızlı büyümenin önünü açtığını ve 800 milyondan fazla insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olduğunu ifade etti.