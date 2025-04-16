Çin Ekonomisi ABD Vergi Artışlarına Rağmen Uzun Vadede Olumlu Kalacak

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, ABD'nin Çin ürünlerine yönelik vergi artışlarının kısa vadede Çin'in ticareti ve ekonomisi üzerinde bir miktar baskı yaratabileceğini, ancak Çin ekonomisinin uzun vadeli olumlu gidişatını değiştirmeyeceğini söyledi.

Sheng, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, "ABD'nin gümrük vergisi engelleri getirmesi ve ticari zorbalık yapmasına, bu tür eylemlerin tüm taraflar için zararlı olması nedeniyle güçlü şekilde karşı çıkıyoruz" dedi.

Çin ekonomisinin sağlam temelleri ve güçlü direnci bulunduğuna dikkat çeken Sheng, ülkenin dış zorluklarla mücadele etme ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşma güveni ve kabiliyeti olduğunu ifade etti.

Çin, 2025 yılında GSYİH'sinde geçen yılı kıyasla yaklaşık yüzde 5 oranında büyüme hedefliyor. Büronun açıkladığı veriler, Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,2 büyüdüğünü ortaya koydu.

Reform ve dışa açılım politikasının uygulanmaya başlamasından bu yana Çin ekonomisinin önemli zorlukların üstesinden gelerek makroekonomik yönetim açısından kapsamlı deneyim kazandığını söyleyen Sheng, Çin'in dış ortamdaki değişikliklere karşı kademeli politikalar uygulayacağını belirtti.

Sheng, "Politika tedbirlerinden oluşan sağlam bir eylem planı, dış şoklar ve zorluklarla başa çıkma yeteneğimizi güvence altına alıyor" dedi.