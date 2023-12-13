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Çin Ekonomisi 2024 Yılında da Güçlü Performansını Sürdürecek

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Rusya'nın VTB Bankası'nda yatırım stratejisti olan Aleskey Kornilov, Çin'in dünya ekonomisinin lokomotifi olduğunu ve güçlü performansını 2024 yılında da sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

ÇEKİM TARİHİ: 7 Aralık 2013

1. Çin ekonomisi ile ilgili çeşitli görüntüler

Rusya'nın VTB Bankası'nda yatırım stratejisti olan Aleskey Kornilov, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in dünya ekonomisinin lokomotifi olduğunu ve güçlü performansını 2024 yılında da sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

"Çin ekonomisi bu yıl yüzde 5 civarında bir büyüme hedefliyor. Doğal olarak küresel ekonominin lokomotifi konumunda. Çin'in hızlı büyüme oranlarının önümüzdeki yıl da devam edeceğine inanıyoruz.

Çin, birçok ülke için önemli bir ticaret ortağı. Bu nedenle küresel ekonominin hem de Rus ekonomisinin önemli bir parçası konumunda. Çin'in en büyük ticari ortağımız olduğunu da kaydetmek isteriz.

Çin ve Rusya'nın son derece yakın ilişkilere sahip olduğunu ve bunun da ilişkilerin gelişmesi için iyi bir temel oluşturduğunu görüyoruz. Doğalgaz sektöründe yeni projeler planlanıyor ve bence bu, gelecekte ticaret hacminin uzun vadede büyümesini sağlayacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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