Çin Ekonomisi 2023 Yılında İstikrarlı Toparlanma Kaydetmeye Hazırlanıyor

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Küresel büyümedeki görünüm 2023 yılındaki belirsizlikle gölgelenirken, daha güçlü politika desteği ve iç talebin dünyanın ikinci büyük ekonomisinin istikrarlı bir şekilde toparlanmasını destekleyeceğini tahmin eden ekonomistler ve uzmanlar Çin'in...

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Lujiazui bölgesinde bir akşam manzarası, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Küresel büyümedeki görünüm 2023 yılındaki belirsizlikle gölgelenirken, daha güçlü politika desteği ve iç talebin dünyanın ikinci büyük ekonomisinin istikrarlı bir şekilde toparlanmasını destekleyeceğini tahmin eden ekonomistler ve uzmanlar Çin'in geleceği konusunda iyimserler.

Finans ve Ekonomik İşler Merkez Komitesi ofisinin yönetici direktör yardımcısı Han Wenxiu, Çin'in salgınla mücadelesini optimize etmesinin kısa vadede ekonomik faaliyetlerde aksamaya yol açabilecek olmasına rağmen yılın tamamı için büyümeyi destekleyeceğini söyledi.

Han, toparlanmanın bu yılın ilk yarısında, özellikle ikinci çeyrekte fabrikalar çarklarını yeniden döndürmeye başladığında ve işletmeler yeniden açıldığında hızlanacağına inanıyor.

Çin Minsheng Bankası Baş Ekonomisti Wen Bin, ülke içinde artan talebin bu yıl Çin ekonomisindeki dönüşü hızlandıracağını ve ülkenin tüm yılı kapsayan GSYİH büyümesinin yaklaşık yüzde 5,5 olacağını söyledi.

Çin Menkul Kıymetler analistlerinden Huang Wentao ise Çin ekonomisinin 2023 yılında, çeyrekten çeyreğe dalgalanma olasılığına rağmen genel olarak yukarı yönlü bir büyüme yolu izleyeceğini söyledi. Huang, bu yılki büyüme oranının yüzde 5,1 olmasını bekliyor.

HAZIRLIĞI SÜREN POLİTİKALAR

Uzmanlar, Çin'in mevcut politika paketiyle sinerji içinde çalışacak ve istikrarlı bir ekonomik toparlanma sağlayacak olan büyümeye yönelik politika desteğini yenilemesini bekliyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktör Yardımcısı Zhao Chenxin, Çin'in yıl boyunca politika koordinasyonunu güçlendireceğini ve atılacak bazı adımların 2022'nin ikinci yarısında uygulamaya konulan politikaların etkilerini tamamen ortaya çıkaracağını söyledi.

Wen, ülkenin verimliliği artırmak için maliye politikasını hızlandıracağını ve ihtiyatlı para politikasını hedefe yönelik ve etkili hale getirerek, 2023 yılında muhtemelen genel devlet açığının GSYİH'ye oranını yüzde 3'e ve özel tahvil ihracını yaklaşık 3,8 trilyon yuana (yaklaşık 549,68 milyar ABD doları) çıkaracağını söyledi.

Hükümet harekete geçmiş durumda. Çin Maliye Bakanı Liu Kun, geçen hafta düzenlenen bir ulusal konferansta, proaktif maliye politikasının daha doğrudan ve etkin bir şekilde güçlendirilmesi, işletmeler için destekleyici politikalarda ince ayar yapılması ve piyasa güveninin artırılması için çaba gösterilmesini talep etti.

Menkul kıymetler şirketi Nomura'nın Çin baş ekonomisti Lu Ting, 2023'e ilişkin bir ekonomik görünüm raporunda, Çin'in son politika hamlelerinin ışığında, piyasaların pozitife dönmek için birçok nedeni olduğunu söyledi.

GÜÇLÜ BİR LOKOMOTİF

Çin geleneksel yatırıma dayalı büyüme modelinden, hem yatırım hem de tüketime dayalı modele aşamalı olarak geçiş yaparken, uzmanlar iç talebin ekonomik büyümede daha büyük bir rol oynayacağını öngörüyor.

Özellikle ekonomistler, ekonominin yeniden güç kazanmasıyla bu yıl tüketimin canlanmasına umut bağlıyor.

Wen, gelir artışı, tüketim yanlısı politikalar ve geçen yılki düşük baz dikkate alındığında, Çin'de tüketimin 2023'te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Chasing Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'ne göre, 2023 yılında Çin'de kişi başına tüketim harcamalarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 ile 12, tüketim maddelerinin toplam perakende satışlarının ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 ila 11 artması bekleniyor.

Çin Uluslararası Ekonomik Değişimler Merkezi Başkan Yardımcısı Wang Yiming, Çin'in iç piyasasında yetersiz talep sorununu çözerken tüketimin toparlanmasına ve genişlemesine öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Wang, bu amaçla, özellikle salgından büyük ölçüde etkilenenler olmak üzere insanların gelirlerini artırmak, konut satın alma ve ipotekli krediler üzerindeki kısıtlamaları uygun şekilde gevşetmek ve hizmet tüketimini canlandırmak için ülkenin çalışması gerektiğini söyledi.