Çin Ekonomisi 2023'te Güçlü Performans Sergiledi

Çin ekonomisi, 2023'ün ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüyerek dünyanın önde gelen ekonomileri arasında en güçlü performansı sergiledi. Uzmanlar, Çin ekonomisinin dirençli şekilde iyi performans sergilediğini ve yabancı yatırımlar için cazip olduğunu söylüyor.

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1. Çin'in caddelerinden çeşitli görüntüler

Çin ekonomisi, 2023'ün ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüyerek dünyanın önde gelen ekonomileri arasında en güçlü performansı sergiledi.

Aralarında Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün de yer aldığı birçok uluslararası kurumun son dönemdeki tahminleri, Çin'in bu yıl yüzde 5 civarındaki büyüme hedefini tutturacağını gösteriyor.

Uzmanlar, Çin ekonomisinin dirençli şekilde iyi performans sergilediğini ve yabancı yatırımlar için cazip olduğunu söylüyor.

"Çin ekonomisinin dinamik olduğunu ve küresel ortalamanın altındaki nispeten düşük enflasyonla dinamik büyümenin hakim olduğu pozitif bir görünüm sergilediğini söyleyebiliriz.

Çin, emek yoğun imalattan daha katma değerli ve yüksek teknolojili büyümeye doğru ekonomik dönüşümde iyi bir sicile sahip. Bu bağlamda Çin, yüksek kaliteli kalkınmaya odaklanıyor.

Düşük üretim maliyetleri, yüksek emek verimliliği ve son derece verimli altyapı, Çin ekonomisinin daha fazla yabancı yatırım çekme konusundaki güçlü yanlarını teşkil ediyor."

"Çin'in ekonomik başarısı, ticaret ve yatırım ortakları için de başarı anlamına geliyor. Çin, yabancı yatırım çeken en büyük ülkelerden biri.

Çin şu anda cazip bir yatırım ortamına sahip ve bazı Doğu Asya ülkelerinin yarattığı rekabete rağmen devasa yatırımlar çekmeye devam ediyor. Bunu da pazarı sayesinde başarıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)