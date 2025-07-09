Çin Ekonomisi 2021-2025 Döneminde 35 Trilyon Yuanı Aşacak

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin ekonomisinin 2021-2025 döneminde 35 trilyon yuanı aşan bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) kayda değer direnç gösteren Çin ekonomisindeki büyümenin söz konusu dönem sonu itibarıyla 35 trilyon yuanı (4,89 trilyon ABD doları) aşacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu dönemin ilk dört yılında ekonominin yıllık ortalama yüzde 5,5 oranında büyüdüğünü söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)