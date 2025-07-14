Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Yenilikçi Güçlerin Teşvikine Devam Ediyor

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı yetkilisi Ji Xiaofeng, Çin genelindeki ekonomik kalkınma bölgelerinin yerel koşullar göz önüne alındığında kaliteli yeni üretici güçlerin teşvik edilmesinde rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Ji, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bu çerçevedeki çabaların bilim ve teknoloji ile endüstriyel inovasyon arasındaki sinerjiyi teşvik etmeye odaklanacağını ifade etti.

Yetkili, ülke genelindeki ekonomik kalkınma bölgelerinin 700'den fazla ulusal inovasyon merkezi ve üretim alanının yanı sıra ülkedeki yüksek teknoloji işletmelerinin yüzde 18'inden fazlasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ji, "Ekonomik kalkınma bölgelerinde teknolojik inovasyon ile bu tür ilerlemelerin uygulanmasını hızlandırmak için ürün sertifikasyonu, büyük ölçekli üretim ve test için eksiksiz zincir oluştururken daha fazla endüstriyel inovasyon platformu kurmak için çalışacağız" dedi.

Yetkili, ekonomik kalkınma bölgelerini, geleneksel endüstrilerin dönüşümünü ve iyileştirilmesini hızlandırmak üzere büyük teknolojik güncellemeler ve büyük ölçekli ekipman yenilemeleri gerçekleştirmeleri konusunda destekleyeceklerini söyledi.

Ji, bu bölgelerin ayrıca biyomedikal, yeni enerji, yeni malzemeler ve havacılık ve uzay gibi gelişmekte olan stratejik sektörler geliştireceğini ve geleceğin sektörleri için ileriye dönük planlama yapacağını kaydetti.

Çin'de son politika hamlelerinden biri olarak, yılın başında ekonomik kalkınma bölgelerini teşvik eden çalışma planının açıklandığını söyleyen Ji, böylece daha fazla endüstriyel inovasyon platformu ve bilgi işlem altyapısı kurulacağını ve yerel koşullar göz önüne alınarak kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirileceğini ifade etti.

Çin, ulusal düzeydeki ilk ekonomik kalkınma bölgesini 1984 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Dalian kentinde kurdu. Sayıları 2024 yılına kadar 232'ye çıkan bölgeler, bölgesel olarak 16,9 trilyon yuan (yaklaşık 2,36 trilyon ABD doları) düzeyinde gayrisafi yurtiçi hasıla yarattı.