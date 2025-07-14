Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri İnovasyonda Önemli Rol Oynayacak

Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri İnovasyonda Önemli Rol Oynayacak
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Çin genelindeki ekonomik kalkınma bölgeleri, endüstriyel ve teknolojik inovasyonun geliştirilmesinde daha aktif bir rol oynamak için yeni politikalar açıklıyor. Bu bölgeler, ülke genelinde önemli bir ekonomik katkı sağlarken, yabancı yatırımlar ve dış ticaret hacminde de büyük bir paya sahip.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin genelindeki ekonomik kalkınma bölgeleri, bulundukları bölgelerdeki kaliteli yeni üretici güçleri artırmak için tasarlanan bir dizi politika önleminin açıklanması sayesinde endüstriyel ve teknolojik inovasyonun geliştirilmesinde daha büyük rol oynamaya hazırlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan konuk konuşmacılara göre kuruluşlarının üzerinden 40 yıldan fazla süre geçen ekonomik kalkınma bölgeleri, Çin'in dışa açılım politikasını ilerletme ve inovasyonu geliştirme konusunda kayda değer adımlar attı.

Yalnızca 2024 yılında ülkedeki yabancı yatırım ve dış ticaret hacminin yaklaşık dörtte birini oluşturan bölgeler, toplu olarak bölge düzeyinde 16,9 trilyon yuan (yaklaşık 2,36 trilyon ABD doları) gayrisafi yurtiçi hasıla yarattı.

Beijing E-Town olarak bilinen Beijing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi 300'den fazla robot şirketine ev sahipliği yapıyor ve 10 milyar yuan değerinde bir robot sanayi zincirine sahip olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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