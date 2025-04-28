Çin Ekonomik İstikrar İçin Yeni Önlemler Alıyor

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Chenxin, istihdam ve ekonomik performansın istikrarını korumak ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek üzere önlemler alacaklarını söyledi.

Zhao, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında istihdamın desteklenmesi, dış ticarette istikrarın sağlanması, tüketimin teşvik edilmesi, etkin yatırımın genişletilmesi ve sağlam kalkınma ortamının teşvik edilmesi olarak beş temel alanda yeni önlemler alınacağını belirtti.

Zhao, istihdam konusunda hükümetin, işletmeleri personel sayısındaki istikrarı korumaya teşvik edeceğini, mesleki beceri eğitimini yoğunlaştıracağını, çalışma yardımı programlarını genişleteceğini ve kamu istihdam hizmetlerini güçlendireceğini kaydetti.

Dış ticaretin gelişimini istikrara kavuşturmak için alınacak kilit öneme sahip önlemler arasında ihracat işletmeleri için riskleri azaltmaya yardımcı olacak özel politikaların uygulanması, hizmet ürünlerinin küresel görünürlüğünün genişletilmesi ve yabancı sermayeli işletmelerin Çin'e yeniden yatırım yapmalarının teşvik edilmesi yer alıyor.

Zhao, tüketim konusundaysa hizmet tüketiminin artırılması, engelli yaşlılara yönelik yaşlı bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi, otomobil satışlarının canlandırılması ve beceri odaklı ücret dağıtım sistemlerinin kurulmasına yönelik önlemlerin açıklanacağını dile getirdi.

Etkin yatırımı artırmaya yönelik çalışmalar, tüketimle ilgili altyapıyı iyileştirmeye, özel yatırımı güçlendirmeye ve politikaya dayalı yeni finansal araçları kullanıma sunmaya odaklanacak.

Zhao, istikrarlı kalkınma için elverişli ortam yaratma bağlamında sermaye piyasalarını istikrarlı ve aktif tutmaya devam edeceklerini, emlak piyasasının istikrarlı gelişimini güçlendireceklerini ve reel ekonomiye yönelik finansal desteği artıracaklarını belirtti.

İşletme ve bireylere somut fayda sağlamak üzere tüm politikaların özel durumlara uygunluk ve uygulanabilirliği dikkate alınarak tasarlandığını kaydeden Zhao, her bir önlemin hazır olduğunda uygulamaya konulacağını belirtti.