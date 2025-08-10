Çin, Ekolojik Medeniyet Üzerine Yeni Rapor Yayımladı

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü ve Xi Jinping'in Ekolojik Medeniyet Düşüncesi Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa yayımlanan rapora göre, Çin son 20 yılda ekolojik ekonomik sistem inşa etmek, yeni büyüme itici güçleri ve yüksek düzeyde çevre korumasıyla kalkınma avantajları sağlamak için çabalarını artırdı.

Rapor, "Güzel bir Çin ve Dünya için Berrak Sular ve Yemyeşil Dağlar: Çin'in Ekolojik Medeniyet Anlayışı ve Uygulamaları ile Dünyaya İlham Kaynakları" başlığı ile pazar günü yayımlandı.

Rapora göre Çin ekolojik çevreyi koruyarak, ekolojik işlevleri sürdürerek ve ekolojik telafi mekanizmalarını kullanarak ekolojik kaynakların avantajlarını ekonomik faydalara dönüştüren bir kalkınma yolu izledi.

Raporda ekolojik tarım, eko-turizm ve eko-endüstri gibi ekolojik avantajları tam olarak kullanarak ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için bir yol haritasının da hazırlandığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Çin'in hem yeşil kredi hem de yeşil tahvil ihracında dünya lideri olduğu vurgulandı.

Çin'in yurt içi ve yurt dışı yeşil kredileri 2024 yılı sonu itibarıyla 36,6 trilyon yuan (yaklaşık 5,13 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşirken, toplam yeşil tahvil ihracı 4,1 trilyon yuanı aştı.