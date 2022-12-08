Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı: Ekonomik Kalkınma ile Ekolojik Koruma Çelişkili Değildir

MONTREAL, 8 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler biyolojik çeşitlilik konferansında açıklamalarda bulunan Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqui, insan ve doğanın ortak kadere sahip bir topluluk olması nedeniyle Çin'in biyoçeşitliliğin...

MONTREAL, 8 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler biyolojik çeşitlilik konferansında açıklamalarda bulunan Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqui, insan ve doğanın ortak kadere sahip bir topluluk olması nedeniyle Çin'in biyoçeşitliliğin korunmasındaki uygulamaları ve başarılarının, ekonomik kalkınma ve ekolojik korumanın birbirini dışlamadığını gösterdiğini söyledi.

Aynı zamanda BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının (COP15) başkanı olan Huang, bu açıklamayı Çarşamba günü Montreal'de COP15'in ikinci aşamasının Çin Pavyonu açılışı sırasında yaptı.

Çin Pavyonu, 7-18 Aralık tarihleri arasında farklı temalarda 26 yan etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Huang, ilk yan etkinlikte yaptığı konuşmada, burada gösterilen çabaların biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin küresel konsensüsü daha fazla pekiştirmek ve 7-19 Aralık tarihleri arasında Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen COP15'in ikinci aşamasının ana görevi olan "2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesine" ulaşılmasına yardımcı olmak için olduğunu söyledi.

Huang, Çin'in karasal ekosistem türlerinin yüzde 90'ını ve devlet tarafından korunan kilit yaban hayatı popülasyonlarının yüzde 74'ünü etkili bir şekilde koruduğunu söyledi.

Çin, yeni ormanlık alan artışında dünyada ilk sırada yer alıyor ve ülkede 300'den fazla nadir ve nesli tükenmekte olan vahşi hayvan popülasyonu iyi bir şekilde restore edildi.

İlk yan etkinlikte çiftçilik, geleneksel Çin tıbbı, toprağın sürdürülebilir restorasyonu ve Çin'deki su biyolojik kaynaklarının ve mangrovların korunması gibi konulara ilişkin altı vaka paylaşıldı.

Önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen Kunming Deklarasyonu'nun kabul edildiği COP15'in ilk aşaması geçen yıl Çin'in Kunming şehrinde düzenlenmişti.

2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesinin, devam eden ikinci aşamada büyük ölçüde kabul edilmesi bekleniyor.