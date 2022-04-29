Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı: Çin, Yarım Yüzyıldır Çevre Korumasını Aktif Olarak Destekliyor

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu Perşembe günü, Çin'in 1972'de Stockholm'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı'nın ardından son 50 yıl boyunca çevre korumasını güçlendirmek için kararlı çabalar gösterdiğini söyledi. Huang bu açıklamalarını, video aracılığıyla katıldığı Çin'deki Stockholm+50 paydaş istişare toplantısındaki konuşması sırasında yaptı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, 27 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştiriliyor.

Bu etkinlik, Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı'nda benimsenen Stockholm Bildirgesi'nin 50. yıl dönümü onuruna Haziran ayı başlarında yapılacak olan uluslararası Stockholm+50 toplantısının bir parçasını oluşturuyor. Konferansı, dünyanın dört bir yanındaki insanlar arasındaki ortak çevre koruma çabalarının bir dönüm noktası olarak öven Huang, Çin'in o zamandan bu yana çevre korumasını gündeminin üst sıralarına koyduğunu ve kaynakların korunması, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası yönetim konularında kayda değer ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ülke ekonomik, enerji ve endüstriyel yapıların dönüşümünü ve iyileştirilmesini ilerletirken, enerji tasarrufu ve çevre koruma ile ilgili gelişen stratejik endüstriler hızla büyüdü ve ekonominin temel direkleri haline geldi. Çin, 1,1 milyar kilovatlık kurulu hidroelektrik, rüzgar enerjisi, fotovoltaik ve diğer fosil olmayan enerji kapasitesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında dünya lideri konumunda bulunuyor. Huang, Çin'in aynı zamanda enerji tüketimi yoğunluğunu azaltmada dünya çapında en hızlı ülkelerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'in ekolojik çevresindeki sürekli iyileştirmelerin de altını çizen Huang, 2021'de il düzeyinde ya da üzerindeki şehirlerdeki ortalama PM2.5 konsantrasyonunun 2015'e göre yüzde 34,8 azalırken, iyi kalitedeki yüzey sularının ve orman kapsama oranlarının sırasıyla yüzde 84,9 ve yüzde 23,04'e ulaştığını belirtti. Çin, ekolojik ve çevre korumayla ilgili 30'dan fazla yasa ve yönetmeliği revize etti ve onlarca reform planı yayınladı. Ülke ayrıca uluslararası çevre anlaşmalarının uygulanmasını kolaylaştırdı, karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedefleri önerdi ve gelişmekte olan ülkelere yeşil büyümede yardımcı oldu.

Huang, ülkenin yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmek ve çevre koruma konusunda küresel işbirliğine katkıda bulunmak için çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Xinhua / Güncel