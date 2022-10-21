Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı, Yeşil Bir Kuşak ve Yol İnşasındaki Olumlu İlerlemeyi Övdü

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Yardımcısı Zhai Qing, Cuma günü yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yeşil kalkınmasının desteklenmesinde olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Yardımcısı Zhai Qing, Cuma günü yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yeşil kalkınmasının desteklenmesinde olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Zhai, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi sırasında düzenlenen bir basın toplantısında, Kuşak ve Yol yeşil kalkınması için halen 40'tan fazla ülkeden 150'den fazla ortağı bulunan bir uluslararası koalisyon kurulduğunu söyledi.

Zhai, bu koalisyonun politika diyaloglarını ve ortak araştırmaları güçlendirmek ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi'ni desteklemek için çalıştığını kaydetti.

Yeşil teknolojilerin inovasyonu ve değişiminin yanı sıra çevre yönetiminde yetenek geliştirmek için de çaba sarf edildi.

Zhai, "120'den fazla ülkeden yaklaşık 3.000 çevre yönetim personeli, uzmanlar ve akademisyenler eğittik, yeşil kalkınma için konsensüs ve sinerji oluşturduk" dedi.

2013 yılında Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Asya'yı Avrupa ve Afrika'ya eski İpek Yolu yolları boyunca bağlayan ticaret ve altyapı ağlarının oluşturulmasını öngörüyor.