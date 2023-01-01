Çin, Ekim Ayında 19,52 Milyon 5G Cep Telefonu Sevkiyatı Yaptı

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'ne (CAICT) göre, Çin'de Ekim ayındaki 5G cep telefonu sevkiyatı 19,52 milyon civarında gerçekleşti ve ülkenin toplam cep telefonu sevkiyatının yüzde 80,1'ini oluşturdu.

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'ne (CAICT) göre, Çin'de Ekim ayındaki 5G cep telefonu sevkiyatı 19,52 milyon civarında gerçekleşti ve ülkenin toplam cep telefonu sevkiyatının yüzde 80,1'ini oluşturdu.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı bir araştırma enstitüsü olan CAICT, bu dönemde ülkede geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 oranında artışla 20 yeni 5G cep telefonu modelinin piyasaya sürüldüğünü bildirdi.

Sevkiyatları 16,8 milyon adedi aşan yerli markalar, Çin cep telefonu pazarında aslan payını almaya devam etti ve bu dönemde Çin'in toplam cep telefonu sevkiyatının yüzde 69'unu gerçekleştirdi.

Ekim ayında, yeni çıkan yerli marka cep telefonu modellerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 30'a ulaştı ve piyasadaki tüm yeni modellerin yüzde 90,9'unu oluşturdu.

Çin bu yılın ilk 10 ayında 173 milyon 5G cep telefonu sevkiyatına imza attı. Geçen yılın aynı dönemine göre sevkiyatta yüzde 17,7 oranında düşüş yaşandı.