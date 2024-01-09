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Çin, Einstein Probe adlı yeni bir astronomi uydusunu uzaya gönderdi

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Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Einstein Probe adlı yeni bir astronomi uydusunu uzaya gönderdi. Uydu, evrendeki gizemli geçiş olgularını gözlemlemeyi amaçlıyor.

XİCHANG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin, Salı günü Einstein Probe adlı yeni bir astronomi uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Istakoz gözünden esinlenilerek geliştirilen yeni bir X-ışını algılama teknolojisini kullanarak, evrendeki havai fişek benzeri titreşimlere sahip gizemli geçiş olgularını gözlemleyecek uydu, kozmosun az bilinen ve kuvvetli yönlerinin gizemini çözmeyi amaçlıyor. Roket, Beijing saatiyle 15.03'te fırlatıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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