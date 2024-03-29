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Çin Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Kampanyası Başlattı

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BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanlığı, eğitimi geliştirmek için kısa süre önce bir yapay zeka kampanyası başlattı.

Kampanya dört spesifik adıma odaklanıyor. Ülkenin akıllı eğitim platformu üzerinde uzmanların yapay zeka teknolojilerini tartışıp öğreteceği bir "yapay zeka" alanı oluşturulması ve Çin'in yapay zeka yaklaşımına katkıda bulunmak üzere dijital eğitime yönelik uluslararası bir etkileşim platformunun kurulması da bu adımlar arasında yer alıyor.

Kampanya, yapay zeka aracılığıyla öğretme ve öğrenmenin entegre uygulamasını teşvik etmeyi, halkın dijital eğitim okuryazarlığını ve becerilerini iyileştirmeyi ve yapay zeka uygulamalarının bilimsel etiğini standartlaştırmayı amaçlıyor.

Bakanlık ayrıca ulusal akıllı eğitim platformunun Guangdong, Hainan, Xizang, Qinghai, Ningxia ve Xinjiang gibi birçok bölgedeki ilkokul ve ortaokullarda hayata geçirilmesi için bir pilot program başlatmaya karar verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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