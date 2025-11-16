Haberler

Çin Eğitim Bakanlığı'ndan Japonya'daki Öğrencilere Güvenlik Uyarısı

Güncelleme:
Çin Eğitim Bakanlığı, Japonya'da eğitim gören veya planlayan Çinli öğrencileri, güvenlik risklerini dikkatlice değerlendirmeleri konusunda uyardı. Bakanlık, ülkedeki kamu güvenliği sorunları ve suçların artışına dikkat çekti.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanlığı, Japonya'da bulunan veya yakında bu ülkede eğitim almayı planlayan Çinli öğrencileri, riskleri dikkatlice değerlendirmeleri, gerekli önlemleri almaları ve eğitim planlarını ihtiyatlı şekilde yapmaları konusunda uyaran bir bildiri yayımladı.

Bakanlık, Japonya'daki kamu güvenliğinin son zamanlarda kötüleşmesi, Çin vatandaşlarını hedef alan suçların artması ve genel olarak elverişsiz eğitim ortamı nedeniyle Japonya'daki Çin vatandaşları için güvenlik risklerinin arttığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
