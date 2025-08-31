Çin Eğitim Bakanlığı'ndan Filipinler'de Eğitim Alan Öğrencilere Uyarı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Eğitim Bakanlığı, Filipinler'de eğitim almayı planlayan Çinli öğrencilere, artan suçlar ve olumsuz eğitim koşulları nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Bu, yıl içinde yapılan ikinci uyarı.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanlığı, yakın gelecekte Filipinler'de eğitim almayı planlayan Çinli öğrencileri bir kez daha uyararak, riskleri dikkatle değerlendirmeleri, gerekli önlemler hakkında bilgi edinmeleri ve eğitim planlarını özenle hazırlamaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, cumartesi günü yaptığı uyarıya gerekçe olarak Filipinler'de son dönemde Çin vatandaşlarına yönelik suçların artmasını, kamu güvenliğinin bozulmasını ve olumsuz eğitim koşullarını gösterdi.

Açıklama, Filipinler'de eğitimle ilgili bu yıl yayımlanan ikinci uyarı oldu.

Bakanlık, nisan ayında da öğrencileri bazı ABD eyaletlerinde eğitim almanın doğurabileceği riskler konusunda bilgilendirmek için benzer bir uyarı yayımlamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.