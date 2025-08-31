Çin Eğitim Bakanlığı'ndan Filipinler'de Eğitim Alan Öğrencilere Uyarı

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanlığı, yakın gelecekte Filipinler'de eğitim almayı planlayan Çinli öğrencileri bir kez daha uyararak, riskleri dikkatle değerlendirmeleri, gerekli önlemler hakkında bilgi edinmeleri ve eğitim planlarını özenle hazırlamaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, cumartesi günü yaptığı uyarıya gerekçe olarak Filipinler'de son dönemde Çin vatandaşlarına yönelik suçların artmasını, kamu güvenliğinin bozulmasını ve olumsuz eğitim koşullarını gösterdi.

Açıklama, Filipinler'de eğitimle ilgili bu yıl yayımlanan ikinci uyarı oldu.

Bakanlık, nisan ayında da öğrencileri bazı ABD eyaletlerinde eğitim almanın doğurabileceği riskler konusunda bilgilendirmek için benzer bir uyarı yayımlamıştı.