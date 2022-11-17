Çin'e Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yılın İlk 10 Ayında Yüzde 14,4 Arttı

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çin anakarasına yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım (DYY) miktarı 2022'nin ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artışla yaklaşık 1,09 trilyon yuana çıktı.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çin anakarasına yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım (DYY) miktarı 2022'nin ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artışla yaklaşık 1,09 trilyon yuana çıktı.

ABD doları cinsinden yatırım girişi ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,4 artışla 168,34 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bakanlığın verileri, hizmet sektörü DYY girişinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artışla 798,84 milyar yuana çıktığını, yüksek teknoloji sektörlerine DYY girişinin ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,7 arttığını gösterdi.

Özellikle yüksek teknolojili imalat sektörüne yönelik DYY, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,2, yüksek teknolojili hizmet sektörüne yönelik DYY ise bir önceki yıla göre yüzde 25 artış kaydetti.

Bu dönemde, Güney Kore, Almanya, İngiltere ve Japonya'dan yatırımlar, sırasıyla yüzde 106,2, yüzde 95,8, yüzde 40,1 ve yüzde 36,8 arttı.

Ülkenin orta kesimlerine DYY girişi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,6 artarken, bu bölgeyi yüzde 26,9 artışla batı bölgesi ve yüzde 12,4 ile doğu bölgesi takip etti.