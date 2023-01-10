Çin'e Yeni Kovid Politikasının İlk Gününde 250.000'den Fazla Yolcu Geldi
Güncel Haberler
BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Genel Gümrük İdaresi'nin Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin'in Kovid-19 müdahale politikasında kapsamlı değişikliğe gitmesinden sonraki ilk gün olan Pazar gününde Çin'e 251.045 yolcu geldi.
BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Genel Gümrük İdaresi'nin Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin'in Kovid-19 müdahale politikasında kapsamlı değişikliğe gitmesinden sonraki ilk gün olan Pazar gününde Çin'e 251.045 yolcu geldi.
Çin, Pazar gününden itibaren Kovid-19 yönetiminde A Sınıfı bulaşıcı hastalıklar yerine B Sınıfı bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye yönelik önlemleri uygulamaya başladı.
Gümrük Genel İdaresi'ne göre ülkeye 396 gemi, 325 uçak, 6.323 kamyon ve 83 tren geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel