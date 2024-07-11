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Çin'e Yabancı Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

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Çin'e yapılan yabancı ziyaretçi sayısı, geçerli olan transit vizesiz geçiş politikalarının etkisiyle rekor seviyeye ulaştı.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- 54 ülkeden gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, Çin genelinde 18 eyalet düzeyindeki 38 limanda geçerli olan 72/144 saatlik transit vizesiz geçiş politikalarından faydalanabiliyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi (NIA) tarafından 5 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, Ocak ayından bu yana uygulamaya konulan tedbirlerin ardından, Çin'e bu yılın ilk yarısında yabancılar tarafından yapılan seyahatler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152,7 artarak 14,64 milyona ulaştı.

İdareye göre, Ocak ayından Haziran ayına kadar olan süreçte, yabancılar tarafından vizesiz yapılan girişlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 190.1 artarak 8.54 milyonu aştı. Bu sayı yurtdışından gelen yolcuların yüzde 52'sine tekabül ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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