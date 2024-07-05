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Çin'e Yabancı Seyahatlerde Büyük Artış

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Çin'e bu yılın ilk yarısında yabancılar tarafından gerçekleştirilen seyahatler, bir önceki yıla göre yüzde 152,7 arttı.

ANONS (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri:

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ülkeye bu yılın ilk yarısında yabancılar tarafından 14,64 milyon seyahat gerçekleştirilirken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 152,7 artışa işaret ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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