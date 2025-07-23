Çin'e Vizesiz Girişlerde Büyük Artış Bekleniyor

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Qi Yanjun, Çin'e vizesiz giriş sayısının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 112,3 artışla yaklaşık 20,12 milyona ulaştığını söyledi.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, 2024'te Çin'e yapılan yabancı girişlerin ise 32,54 milyona ulaştığını ifade eden Qi, bu rakamın 2023 yılına göre yüzde 80,7 artışa işaret ettiğini sözlerine ekledi.