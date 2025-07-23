Çin'e Vizesiz Girişlerde Büyük Artış Bekleniyor

Çin'e Vizesiz Girişlerde Büyük Artış Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Qi Yanjun, 2024 yılında vizesiz girişlerin 20,12 milyona ulaşacağını ve toplam yabancı girişlerin 32,54 milyon olacağını açıkladı. Bu rakamlar, önceki yıla göre önemli artışlar gösteriyor.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Qi Yanjun, Çin'e vizesiz giriş sayısının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 112,3 artışla yaklaşık 20,12 milyona ulaştığını söyledi.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, 2024'te Çin'e yapılan yabancı girişlerin ise 32,54 milyona ulaştığını ifade eden Qi, bu rakamın 2023 yılına göre yüzde 80,7 artışa işaret ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
22 yıllık güven çöktü! Özcan Deniz'in tüm mal varlığına haciz

22 yıllık güven çöktü! Özcan Deniz'i beş parasız bıraktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dirk Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum

Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum: Elenecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.