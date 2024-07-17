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Çin, E-vize Uygulamasına Geçti

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Çin'in ilk e-vizesi Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda verildi. E-vize başvurusu ve kullanımı kolay olan bu uygulama, ticari işlerde bulunmayı kolaylaştırıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 12 Haziran 2024

1. Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler

2. Sınır kontrol salonunun girişinden çeşitli görüntüler

4. Sınır kontrol salonunun girişinden çeşitli görüntüler

Shanghai, Çin'in ilk e-vizesini vererek ülkenin elektronik vize kullanımını teşvik etmede önemli bir adım attı.

"E-vize başvurusu yapmak ve kullanmak çok kolay. Artık kağıt vize almak zorunda değilim, bu da Çin'de ticari işlerde bulunmamı çok daha kolay hale getiriyor."

E-vize olarak kısaltılan elektronik vize, kağıt üzerindeki geleneksel vizenin dijitalleştirilmiş hali.

Tek giriş için kullanılabilen e-vizenin giriş geçerlilik süresi 15 gün olup, ülkede kalış süresi en fazla 30 gündür.

E-vize sahipleri, Shanghai'ın herhangi bir sınır kapısından Çin'e giriş yapabiliyor ve ülkedeki herhangi bir sınır kapısından çıkış yapabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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