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Çin'e Seyahatler Yeniden Artıyor: Vizesiz Giriş Kolaylıkları

Çin'e Seyahatler Yeniden Artıyor: Vizesiz Giriş Kolaylıkları
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Yeni yayımlanan rapora göre, Çin'in sunduğu vizesiz giriş kolaylıkları sayesinde 2024'ün ilk yarısında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 152,7 arttı. 38 ülke için geçerli olan politikalar, seyahatlerin artmasında önemli bir rol oynuyor.

BOAO, 4 Aralık (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı Yeni Çin Araştırmaları düşünce kuruluşunun yayımladığı raporda Çin'in sunduğu çok sayıda kolaylaştırıcı önlem sayesinde birçok yabancı turistin ülkeye akın ederek gerçek Çin'i yakından deneyimlemesine yönelik derinlemesine analiz sunuldu.

Çarşamba günü yayımlanan "Çin'e Seyahat: Dünyaya Gerçek Çin'i Deneyimleme Daveti" başlıklı raporda Çin'e seyahatlerdeki patlamanın yerel ve küresel nedenleri özetlenip açıklanıyor. Raporda yabancıların iş, eğitim ve seyahat amaçlı olarak Çin'e gelmesine yönelik bir dizi kolaylaştırıcı politika ve önleme dikkat çekiliyor.

Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan gelen ziyaretçiler, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren mütekabiliyet anlaşmalarına gerek olmaksızın iş, turizm, aile ziyareti ya da geçiş amaçlı olarak 15 günlüğüne Çin'e vizesiz giriş yapabiliyor.

Bu politika geçtiğimiz yıl içinde başka ülkeleri de kapsayacak şekilde birkaç kez genişletildi. An itibarıyla 38 ülkenin yararlandığı tek taraflı vizesiz giriş uygulamasıyla anlamlı etkileşim ve ziyaret fırsatı arttı ve 30 Kasım itibarıyla maksimum kalış süresi iki kat artarak 30 güne çıkarıldı.

Rapora göre 2024'ün ilk yarısında Çin'e giriş yapan yabancı uyruklu kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152,7 artarak 14,64 milyona ulaştı. Bu kişilerin yaklaşık 8,54 milyonu Çin'e vizesiz girerken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190,1 artışı simgeliyor.

Rapor, Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinin Boao kentinde düzenlenen 2024 Xinhua CEIS Düşünce Kuruluşu Yıllık Konferansı'nda açıklandı. CEIS, Xinhua'ya bağlı profesyonel ekonomik bilgi ve hizmet sağlayıcısı olan Çin Ekonomik Bilgi Hizmeti'nin kısaltması.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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