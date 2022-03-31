Çin'e göre, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek - Haberler

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Çin'e göre, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'e göre, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılmasının ve kapsamının genişletilmesinin, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini savundu.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılmasının ve kapsamının genişletilmesinin, gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini savundu.

Daimi Temsilci Yardımcısı Dai, Rusya'ya yönelik dozu artan ve kapsamı genişleyen yaptırımların, uluslararası gıda ve enerji piyasalarını vuracağını söyledi.

Dai, yaptırımların ayrıca çok sayıda sıradan insanın hayatını etkileyerek yeni insani sorunlara yol açacağını belirtti.

Yaptırımların ve ekonomik blokajın yapay gıda kıtlığına ve fiyat dalgalanmalarına yol açacağını vurgulayan Dai, gelişmekte olan ülkelerin omzuna gereksiz yük yükleyeceğini ifade etti.

Dai, "Gelişmekte olan ülkelerin çoğu bu çatışmanın tarafı değil. Bu ülkeler onun içine ne çekilmeli ne de jeopolitik çekişmelerin ve büyük güç oyunlarının sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılmalı." diye konuştu.

Daha fazla çatışmanın kimsenin faydasına olmadığını ifade eden Dai, ABD, NATO ve Avrupa Birliği'ne, Rusya ile konuşma tavsiyesinde bulundu.

Dai, grup cepheleşmesinin ve mutlak güvenlik arayışının en güvensiz yaklaşım olacağını savundu.

Çin, BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan ve Ukrayna'daki insani krizden Rusya'yı sorumlu tutan karar tasarılarına "çekimser" oy kullanmıştı.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Rusya, Güncel, Haberler

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